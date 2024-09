No campo, os vizinhos sabem de tudo. As notícias correm depressa mesmo entre as criaturas mais lentas. Por isso, quando o Rato do Campo decide visitar a sua prima na cidade, já todos os animais sabem da viagem. Chegado à metrópole, dá-se conta de como tudo é diferente, e ele e a prima discutem se é melhor viver no campo ou na cidade. Não chegam a uma conclusão, mas não faz mal, a partida sempre foi mais divertida do que a chegada. É a promessa deste espectáculo de Joana Estrela e Nicolau, contado com desenhos, música e algumas minhocas.

LU.CA – Teatro Luís de Camões. 14-22 Set, Sáb (14) 16.30, Sáb-Dom (15-22) 11.30/ 16.30. 3€-7€