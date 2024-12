Dez jogos em família para um serão bem passado

Começou a contagem decrescente para o Natal (que pode ser acompanhada com um destes lindos calendários do advento) e com ela surgem as primeiras notícias de mercados natalícios e surgir aqui e ali. Eles são a prova de que é possível fugir dos centros comerciais para tratar dos presentes, optando antes por bancas físicas e apoiando o comércio local. Há-os para todos os gostos, os que dão espaço aos pequenos negócios e à segunda mão, e os que não descuram a gastronomia e as diversões. Tome nota das melhores sugestões de mercados de Natal em Lisboa e arredores.