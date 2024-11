Há uns Natais, a Netflix lançou esta longa-metragem de fantasia musical, com Forest Whitaker no papel de Jeronicus Jangle, um inventor de brinquedos caído em desgraça. Neste mundo imaginário, com muita magia à mistura, Jangle tem de criar um brinquedo que salve o seu negócio, enquanto cria laços com a neta Journey, que herdou do avô o poder de inventar. O elenco inclui ainda Phylicia Rashad (Creed, The Cosby Show), Hugh Bonneville (Downton Abbey) e... Ricky Martin.