Os musicais para ver em família até ao Natal

Depois do estrondoso sucesso de A Bela e o Monstro, Filipe La Féria regressa com uma nova superprodução, desta vez inspirada nos lendários doze trabalhos de Hércules, o herói da mitologia grega. A grandiosidade técnica – luz, vídeo e cenografia de última geração – está garantida. A ambição é fazer do Teatro do Politeama o Olimpo da fantasia. Em cena no Teatro Politeama, até 30 de Novembro, sábados e domingos, às 11.00 e às 15.00. O bilhete custa entre 7,50€ e 25€.
O Inverno está a chegar, mas não se preocupe, que temos muitas ideias para tirar os miúdos de casa sem os constipar. Uma delas está aqui, mais forte a cada ano que passa: os musicais para crianças que, à medida que o Natal se aproxima, enchem salas pela cidade fora. Até Dezembro, o teatro musical toma de assalto os palcos de Lisboa com histórias e personagens que vão dos clássicos da quadra aos favoritos dos mais novos. Pegue nos miúdos, chame os avós, os tios, os primos e quem mais se quiser juntar, e vá ver uma destas sugestões.
