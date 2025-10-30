Lisboa

Lisboa

Filipe La Féria
Teatro Politeama | Hércules – O Musical Heróico, de Filipe La Féria
Teatro Politeama

Os musicais para ver em família até ao Natal

Até Dezembro, o teatro musical toma de assalto os palcos de Lisboa. Pegue na família e vá cantar, dançar e aplaudir.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
O Inverno está a chegar, mas não se preocupe, que temos muitas ideias para tirar os miúdos de casa sem os constipar. Uma delas está aqui, mais forte a cada ano que passa: os musicais para crianças que, à medida que o Natal se aproxima, enchem salas pela cidade fora. Até Dezembro, o teatro musical toma de assalto os palcos de Lisboa com histórias e personagens que vão dos clássicos da quadra aos favoritos dos mais novos. Pegue nos miúdos, chame os avós, os tios, os primos e quem mais se quiser juntar, e vá ver uma destas sugestões. 

Os musicais para crianças para ver até ao Natal

Hércules – O Musical Heróico

  • Miúdos
  • Santa Maria Maior
Hércules – O Musical Heróico
Hércules – O Musical Heróico
Teatro Politeama

Depois do estrondoso sucesso de A Bela e o Monstro, Filipe La Féria regressa com uma nova superprodução, desta vez inspirada nos lendários doze trabalhos de Hércules, o herói da mitologia grega. A grandiosidade técnica – luz, vídeo e cenografia de última geração – está garantida. A ambição é fazer do Teatro do Politeama o Olimpo da fantasia. Em cena no Teatro Politeama, até 30 de Novembro, sábados e domingos, às 11.00 e às 15.00. O bilhete custa entre 7,50€ e 25€.

A Princesa e a Ervilha – O Musical

  • Miúdos
  • Carnide/Colégio Militar

Com dramaturgia, encenação e coreografia de João Sá Coelho, a nova produção da Monólogo é uma versão musical de um dos primeiros contos do dinamarquês Hans Christian Andersen. A protagonista é uma jovem de botas gastas, riso alto e ideias que ninguém pediu, que vai parar a um palácio e é posta à prova pela mãe do príncipe. Uma história bem-humorada sobre o valor da amizade e a luta contra os estereótipos. Em cena na Boutique da Cultura, sábados e domingos, às 11.30. O bilhete custa entre 8€ e 11€.

A máquina do tempo perdida – O Musical

  • Miúdos
  • Carnide/Colégio Militar
A máquina do tempo perdida – O Musical
A máquina do tempo perdida – O Musical
DR

Com texto e letras de Rita Lage, música e direcção musical de Adriana Santos e encenação de João Mata, este espectáculo musical, pensado para as crianças e as suas famílias, acompanham as aventuras de Tomás e Sofia, que descobrem uma caixa misteriosa na escola e, sem querer, activam uma máquina do tempo. Vão parar ao Egipto Antigo, à Idade Média e até um futuro distante, onde aprendem lições preciosas sobre história, lógica, alterações climáticas e, sobretudo, entre-ajuda. Em cena na Boutique da Cultura, entre 15 e 30 de Novembro, sábado às 11.30 e domingo às 15.00. O bilhete custa entre 8€ e 11€.

A Princesa da Neve – O Musical

  • Miúdos
  • Alcântara
A Princesa da Neve – O Musical
A Princesa da Neve – O Musical
DR

Em cena na Academia de Santo Amaro, até 28 de Dezembro, este é o mais recente espectáculo do Contexto Cena Produções, que se inspira em Frozen, da Disney, para contar a história de duas irmãs separadas pela ameaça de uma maldição. Anastácia cresceu no palácio como princesa e Elise na aldeia, como uma simples florista. Se voltarem a estar juntas, o Reino de Eldória mergulhará num Inverno nunca antes visto, mas e se o amor entre elas for forte o suficiente para que nada disso importe?

Simba – O Musical

  • Miúdos
  • Alcântara
Simba – O Musical
Simba – O Musical
DR

Não é o Simba que todos conhecemos do filme da Disney, mas também é um leão e também passa por uma grande aventura. Sozinho no mundo, depois de uma tempestade, mas convencido que a sua família está viva, decide procurá-los. Pelo caminho, cruza-se com personagens inesquecíveis, como Olga, uma coruja de rua que partilha a vida com o seu amigo imaginário, e Kiki, uma galinha (ou será um galo?) que sonha ser artista. Juntos, descobrem que têm mais em comum do que imaginam. Em cena na Academia de Santo Amaro, de 1 de Novembro a 28 de Dezembro, aos sábados às 18.00 e domingo às 14.30. O bilhete custa entre 18€ e 22€.

O Principezinho – O Musical

  • Miúdos
  • Alcântara
O Principezinho – O Musical
O Principezinho – O Musical
DR

A partir do clássico O Principezinho, de Antoine Saint-Exupéry, este espectáculo marca o regresso da magia de uma magistral orquestra, ao palco da Academia de Santo Amaro. Destaca-se ainda a banda sonora original e completamente cantada ao vivo. Em cena de 2 de Novembro a 28 de Dezembro, domingo às 17.30. O bilhete custa entre 12,50€ e 15€.

Quebra-Nozes e o Reino do Gelo – O Musical

  • Miúdos
  • Grande Lisboa
Quebra-Nozes e o Reino do Gelo – O Musical
Quebra-Nozes e o Reino do Gelo – O Musical
DR

É de tal maneira um sucesso que os bilhetes esgotam que nem pãezinhos quentes. Por outro lado, tem até ao Natal para ver este musical, inspirado no clássico de E. T. A. Hoffmann, que nos convida a acompanhar Clara, a Fada dos Doces e o Quebra-Nozes numa aventura para salvar o Natal. Pelo meio, há vilões, claro. Mas nada que uma bela amizade não resolva. Em cena no Alegro Alfragide, de 28 de Novembro a 11 de Janeiro, ao fim-de-semana às 11.00, 15.00 e 18.00. O bilhete custa entre 16,05€ e 63,13€.

Era Uma Vez – O Musical

  • Miúdos
  • Carnide/Colégio Militar
Era Uma Vez – O Musical
Era Uma Vez – O Musical
Fotografia: David Cachopo

O Teatro Infantil de Lisboa faz 50 anos em 2026 e, para assinalar a data, decidiu juntar num único musical várias das muitas histórias que tem vindo a contar. É uma ode à memória, mas também à arte de contar e recontar, e aos hábitos de leitura, que procuram promover nos mais novos. Em palco, os protagonistas são dois irmãos que, através de um livro do avô, embarcam numa viagem cheia de imaginação. Em cena no Teatro Armando Cortez, de 1 de Novembro a 31 de Maio de 2026, sábados e domingos às 15.00. O bilhete custa entre 11,75€ (bilhete normal) e 47€ (pack família para quatro).

