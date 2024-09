Se não está tempo para esplanadas, na hora de comer rume ao Time Out Market, onde não faltam opções para os mais novos se deliciarem. A manhã começa logo com as panquecas da Tartine, mas a banca dos melhores hambúrgueres da cidade também não esqueceu as crianças quando se instalou no Cais do Sodré: no menu do Ground Burger está o Kids Burger, com queijo cheddar. Para uma experiência mais típica, também há boas opções, não se preocupe. No fim, mesmo que lá fora esteja frio, lambuzem-se com um gelado da Davvero ou um dónute instagramável da Crush Doughnuts. E, se quiserem encarnar o papel de chef, vale a pena estar atento à agenda de workshops na Academia Time Out, onde os mais novos também podem aprender a ser grandes cozinheiros.