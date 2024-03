Os melhores sítios para jogar bowling em Lisboa

Approach: área anterior à pista até a linha de falta, onde o jogador caminha fazendo os movimentos para o arremesso.

All events: total geral da pontuação de todas as partidas disputadas no evento.

Back up: jogada de efeito na qual a trajectória da bola lançada com o braço direito faz uma curva à direita ou, quando lançada com o braço esquerdo, faz uma curva à esquerda.

Baby split: figura formada quando restam dois pinos para a segunda jogada (podem ser os pinos 2-7 ou 3-10). É “baby” porque a distância entre estes pinos é menor do que o diâmetro da bola, tornando possível derrubá-los fazendo a bola passar entre eles.

Blind: pontos do jogador ausente numa rodada de um torneio ou campeonato. Geralmente considera-se a média do jogador menos 10 pontos.

Strike: termo usado para indicar que todos os pinos foram derrubados pela primeira bola lançada, dando ao jogador dez pontos mais um bónus do que for marcado com as próximas duas bolas. Desta forma, os pontos marcados para as duas bolas lançadas após o strike são contadas duas vezes.

In a row: mensagem que aparece em alguns monitores do sétimo ao décimo primeiro “strikes” consecutivos.