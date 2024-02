Já havia muito para fazer no Neoon Space. Agora, também se canta

Estávamos em 2021 quando o Neoon Space aterrou na Praça Central do Ubbo e abriu portas como “o espaço mais retrofuturista e aventureiro do planeta”. Desde então, do playground para crianças aos jogos arcade para todas as idades, não têm faltado razões para rumar em família até à Amadora. E, como a diversão nunca é demais, 2024 trouxe novidades: cinco salas de karaoke, 30 novas máquinas e um novo espaço de snooker, que inclui um bar focado em cocktails, com e sem álcool.

É fácil dar pelo Neoon. Na fachada de vidro, além de um neon gigante, há várias chamadas de atenção “para crianças, adolescentes e outros humanóides”. Já lá dentro, apesar do ambiente de pouca luz, as luzes estão por todo o lado: em mais neons, claro, mas também nas centenas de máquinas de jogos arcade, que evocam Tron (1982), um dos primeiros filmes de ficção científica a associar o género aos jogos de vídeo, levando-os para o interior da narrativa.

© Francisco Romão Pereira / Time Out

“O proprietário é espanhol, mas o conceito foi pensado de propósito para Portugal. A ideia era criar uma certa nostalgia e promover momentos divertidos para todas as idades. O nosso público é mesmo muito transversal e achamos que estas novidades reforçam essa nossa missão”, diz-nos a coordenadora de actividades Débora Di Gesú, que destaca ainda a política de preços do espaço. “Todas as atracções custam menos de 7€.”

A variedade de jogos de arcade já era digna de nota, mas agora há 30 novas máquinas, incluindo Daytona para fãs de carros. Para Débora, o destaque é, contudo, a The Walking Dead, que transforma a famosa série numa experiência de arcade. O objectivo é salvar pessoas enquanto disparamos contra mortos-vivos. Do mesmo género, foi também inaugurada a Dark Escape, que requer o uso de óculos 3D. “É como se fosse uma realidade virtual, a sala treme e há saídas de ar”, revela, antes de nos guiar até uma “nova máquina de dança, com músicas recentes”. “É perfeita para fãs de K-pop.”

© Francisco Romão Pereira / Time Out O novo espaço de snooker no Neoon Space

Entre as novidades, conta-se ainda o novo espaço com seis mesas de snooker (6€/30 minutos) e um bar, pertíssimo das pistas de bowling (5€-6,50€/pessoa), um dos principais atractivos do Neoon. “Quando abrimos o bar, foi a pensar nos clientes mais velhos, que gostam de poder estar a beber enquanto jogam.” Na carta, além de bebidas não alcoólicas (1,50€-1,80€), há cerveja (1,80€-2,80€), cocktails (6,50€-7,50€) e até shots (1€).

Já ao fundo do espaço, encontram-se as novas salas de karaoke: as mais pequenas têm nove metros quadrados e capacidade para duas pessoas, enquanto as maiores chegam aos 30 e podem receber até 20 rouxinóis. Além de uma longa selecção de músicas (mais 30 mil por onde escolher), há serviço de bar e é possível gravar um videoclipe, para guardar ou para ostentar nas redes sociais. Os preços começam nos 6,50€ por pessoa, durante uma hora.

© Francisco Romão Pereira / Time Out O playground do Neoon Space

Para os mais novos, até aos 8 anos, Débora recomenda o playground com escorregas, uma piscina de bolas, um mini trampolim e outras surpresas para descobrir em movimento. Do lado de fora, os pais podem acompanhar as brincadeiras sentadinhos. Só precisa de comprar meias anti-derrapantes (2€) uma vez e depois são mais 4€ a cada 25 minutos de diversão. “Não é só para crianças, mas também temos duas salas para aniversários, com pacotes entre 20€ e 22€ por pessoa, com diferentes caterings e actividades”, explica Débora. “Já tivemos aqui festas de um e festas de 50 anos.”

Av. Cruzeiro Seixas, 5-7 (Amadora). Seg-Sex 16.00-21.00, Sáb-Dom e feriados 12.00-21.00. Vários preços

