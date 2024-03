Aulas de boxe em Lisboa: vamos andar à pêra?

No Brooklyn Fitboxing há entre quatro a cinco aulas de grupo por dia, de segunda a domingo, com a duração de 47 minutos. Golpes de boxe, kickboxing e muay thai são intercalados com rondas de treinos funcionais, numa aula em que o único contacto é mesmo com o saco de boxe – que, dependendo da força e do ritmo, acumula pontos. No final, pode doar os pontos (que são convertidos em dinheiro pela empresa) a uma ONG. O que começou por ser um único clube no centro de Lisboa, depressa se tornou numa cadeia espalhada por toda a cidade. Hoje, o Brooklyn Fitboxing tem espaços no Areeiro, Alto dos Moinhos, Carnide e Parque das Nações. E há uma app, onde além de poder consultar horários e disponibilidade de aulas, dá para seguir a evolução do seu treino e a sua posição no ranking.

Preços: 9,95€/sessão experimental no clube Alto dos Moinhos, planos sob consulta