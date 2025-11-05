Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

See all destinations

Lisboa

Correr - Monsanto
©Arlindo Camacho
©Arlindo Camacho

Os melhores sítios para correr em Lisboa

Sem ideias para as suas corridas? Temos vários circuitos para correr daqui para fora e ficar em forma na cidade.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
Publicidade

Matas, parques e jardins ou zonas ribeirinhas. Em Lisboa (e arredores), não faltam opções para se pôr a mexer – e, dependendo das horas, sem qualquer confusão, afinal a ideia é relaxar também. Basta escolher o cenário mais apelativo e o piso mais adequado para começar, ou continuar, a correr na cidade. São mais de 20 sítios, do Parque Eduardo VII e do Monsanto ao Paredão de Cascais e ao Passeio Marítimo de Algés. Portanto, decore as paragens que se seguem, salte do sofá e dê corda aos sapatos. Boas corridas.

Recomendado: Coisas grátis para fazer em Lisboa

Os melhores sítios para correr em Lisboa

1. Zona Ribeirinha de Belém

Zona Ribeirinha de Belém
Zona Ribeirinha de Belém
DR

Lisboa e o Tejo são eternos namorados e este é, por juntar tão bem a cidade ao rio, um dos primeiros sítios que vem à cabeça quando nos lembramos de corridas ao ar livre. Do Cais do Sodré até Belém, o Google Maps fala-nos em 7 km. Dê corda aos sapatos logo cedo e vai ver que a corrida é mais descansada. Se preferir correr com calma, aproveite para ver a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos e apreciar as vistas do miradouro do MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.

2. Jardim do Campo Grande

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Jardim do Campo Grande
Jardim do Campo Grande
Manuel Manso

O jardim do Campo Grande acolhe uma série de actividades lúdicas, onde tanto se pode dar umas raquetadas no campo de padel, como passear o cão no parque canino ou esperar que as crianças esgotem todas as energias no parque infantil. Mas o que não falta é espaço para correr ou dar umas largas caminhadas. 

Ler mais
Publicidade

3. Parque Vale do Silêncio

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Encarnação
Parque Vale do Silêncio
Parque Vale do Silêncio
José Frade

Este parque é um mistério. Faz fronteira com uma das artérias mais movimentadas e barulhentas da cidade. Mas é tão tranquilo, verde, desafogado e silencioso que custa a acreditar. Quer sítio melhor para dar uma corridinha? Será como uma espécie de ritual. 

Ler mais

4. Parque do Monsanto

  • Coisas para fazer
  • Benfica/Monsanto
Parque do Monsanto
Parque do Monsanto
Arlindo Camacho

Monsanto é, sem discussão possível, o pulmão da cidade. Em 900 hectares é difícil medir a extensão dos trilhos que existem no parque inteiro. Uma rápida consulta ao mapa de Monsanto mostra uma encruzilhada de estradinhas que só mesmo com muitos meses de corrida deve ficar 100% estudada. Por isso o melhor conselho é: comece a correr, mas decore o caminho (ou vá deitando pedrinhas pelo chão) para voltar em segurança. 

Ler mais
Publicidade

5. Parque das Nações

Parque das Nações
Parque das Nações

O rio, a ponte e as vias desafogadas. São mais de 300 hectares para conhecer de fio a pavio, assim as forças acompanhem a sua vontade. Uma das sugestões possíveis é ir do Parque das Nações ao Parque Tejo, com partida do Passeio de Neptuno. No total, não correrá mais que 6 km bastante agradáveis e acessíveis aos mais novatos. 

6. Parque Urbano do Calhau

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Parque Urbano do Calhau
Parque Urbano do Calhau
Câmara Municipal de Lisboa

Fica em São Domingos de Benfica, perto do Palácio dos Marqueses de Fronteira. Insere-se na zona de Monsanto e tem 11 hectares repartidos por amplas clareiras. Lá perto, existe também um parque de merendas, ideal para repor as forças depois de uma corridinha ou só para aproveitar a natureza. 

Ler mais
Publicidade

7. Parque Eduardo VII

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • São Sebastião
Parque Eduardo VII
Parque Eduardo VII
Fotografia: Kit Suman/ Unsplash

Uma corrida no Parque Eduardo VII, o maior parque do centro de Lisboa, será, à partida, tranquila. Uma volta completa ronda os dois quilómetros, mas há que contar com subidas e descidas nos cerca de vinte e cinco hectares. Para um treino completo, porém, convém dar mais que uma volta, ou ir atravessando o parque de um lado ao outro. 

Ler mais

8. Quinta das Conchas

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Lumiar
Quinta das Conchas
Quinta das Conchas
©DR

Com uma superfície de cerca de 26 hectares, foi construído no espaço de duas quintas quinhentistas (a das Conchas e a dos Lilases) e tem algumas virtudes, que dão sempre jeito, especialmente quando a resistência física está a milhas dos mínimos olímpicos. É fácil e grátis estacionar por aqui, o percurso não vai além dos três quilómetros e os atletas ainda contam com zonas de repouso. 

Ler mais
Publicidade

9. Jardim da Estrela

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Estrela/Lapa/Santos
Jardim da Estrela
Jardim da Estrela
© Lydia Evans / Time Out

De manhã ou à tarde, pode sempre dar umas voltas por aqui. O circuito é pouco extenso, mas isso só o torna ainda mais perfeito para quem prefere caminhadas e corrida em modo lento. O jardim dispõe também de belíssimos canteiros para apreciar durante o passeio. 

Ler mais

10. Parque Urbano do Jamor

  • Coisas para fazer
  • Oeiras
Parque Urbano do Jamor
Parque Urbano do Jamor
©Ze Caetano

Ideal para quem não consegue imaginar um fim-de-semana sem fazer desporto, o Parque do Jamor é um verdadeiro ginásio ao ar livre. Além de um parque urbano e uma extensa zona de mata, é o local ideal para a prática de corrida – tem pistas bem definidas entre as zonas verdes e os canais de água.

Ler mais
Publicidade

11. Parque da Bela Vista

  • Coisas para fazer
  • Marvila
Parque da Bela Vista
Parque da Bela Vista
DR

O Parque da Bela Vista é uma excelente pista para corridas. Os sítios que vai pisar são tal e qual os mesmos que pisava para encontrar um lugar com boa vista para os palcos dos festivais de Verão, mas aqui é seguir sempre em frente. Além de um recinto polidesportivo, integra ainda um parque de merendas e um miradouro.

Ler mais

12. Mata de Alvalade

  • Coisas para fazer
  • Alvalade
Mata de Alvalade
Mata de Alvalade
©Reino Baptista

Chama-se Parque José Gomes Ferreira, mas pode simplificar a coisa para Mata de Alvalade, onde o esperam cerca de três relaxantes quilómetros. Usamos a expressão relaxante porque aqui o adjectivo é mais que possível. A área é perfeita para trazer a família e para rematar o esforço com uma merenda. Para além da flora variada, esta mata serve de refúgio a várias espécies de aves, por isso também pode aproveitar para fazer observação de avifauna.

Ler mais
Publicidade

13. Parque Urbano do Vale da Montanha

  • Coisas para fazer
  • Marvila
Parque Urbano do Vale da Montanha
Parque Urbano do Vale da Montanha
DR

É parte do Corredor Verde Oriental, que liga o Parque Vinícola de Lisboa (junto à Rotunda do Relógio) ao Parque Ribeirinho Oriente. São nada mais nada menos que 11 hectares, com ciclovia, caminhos pedonais, muita verdura, equipamentos de fitness e até dois parque infantis. Ou seja, não falta espaço para correrias.

Ler mais

14. Estádio Universitário de Lisboa

Estádio Universitário de Lisboa
Estádio Universitário de Lisboa
DR

Aberto à comunidade em geral mas com preços especiais para a comunidade académica, o Estádio Universitário de Lisboa proporciona uma oferta desportiva diversificada. Antes de começar a correr até pode visitar o centro médico para ver se está tudo bem consigo. Ao todo, são cerca de 40 hectares de área, com um amplo complexo desportivo e bastante arvoredo. Além do estádio de honra e de campos de treino, tem piscinas, campos de ténis e pavilhões polidesportivos.

Publicidade

15. Saldanha

Saldanha
Saldanha
Fotografia: Arlindo Camacho

O risco de ser atraído pela montra da Versailles ou do Choupana Caffé, na Avenida da República, é enormíssimo, mas confiamos na determinação e foco de quem nos lê. As pistas estão lá para as bicicletas, mas há pavimento confortável mesmo ao lado para usar em passo de corrida.

16. Jardim de Campolide

  • Coisas para fazer
  • Campolide
Jardim de Campolide
Jardim de Campolide
© Câmara Municipal de Lisboa

Parte integrante do Corredor do Monsanto, o Jardim de Campolide (ou Jardim Amnistia Internacional como dita o nome oficial) dispõe de uma ciclovia, equipamentos desportivos, um quiosque, um parque infantil e, claro, relvado a não perder de vista para uma bela corrida.  

Ler mais
Publicidade

17. Parque Ribeirinho Oriente

  • Coisas para fazer
  • Marvila
Parque Ribeirinho Oriente
Parque Ribeirinho Oriente
Fotografia: Duarte Drago

Foi um dos projectos mais aguardados para a frente ribeirinha de Lisboa. Este é um parque verde com início junto aos armazéns da Doca do Poço do Bispo e estende-se para norte ao longo de 600 metros, ocupando uma área total de quatro hectares junto ao rio Tejo. Entre mais de 360 árvores plantadas, há dois percursos pedonais onde pode acelerar o passo: um ribeirinho e um percurso interior por entre a zona verde. 

Ler mais

18. Parque Silva Porto (Mata de Benfica)

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Benfica/Monsanto
Parque Silva Porto (Mata de Benfica)
Parque Silva Porto (Mata de Benfica)
©CML

Foi inaugurado em 1911 numa das parcelas da antiga Quinta da Feiteira, onde existia uma zona de bosque que rodeava o palácio João Carlos Ulrich. Além dos espaços verdes, do lago, do parque infantil, encontra dois campos de padel e muito espaço por onde correr, sempre aos altos e baixos, para que o exercício faça mais efeito. 

Ler mais
Publicidade

19. Oeiras – Paço de Arcos

Oeiras – Paço de Arcos
Oeiras – Paço de Arcos
Manuel Manso

Não precisa de ser um menino da Linha para mudar de ares e ir apanhar a brisa marinha da zona de Oeiras. O piso foi renovado há poucos anos e está feito uma verdadeira pista de atletismo, com uma extensão aproximada de 3,4 km. É só evitar os fins-de-semana e terá uma bela corrida com alguns desníveis entre a Praia da Torre e a de Paço de Arcos.

20. Passeio Marítimo de Algés

  • Atracções
  • Espaços públicos
  • Oeiras
Passeio Marítimo de Algés
Passeio Marítimo de Algés

A pé ou de bicicleta, mas sempre a acelerar, pode usufruir de um troço de quase dois quilómetros, a ligar o Forte de São Bruno, em Caxias, à Praia da Cruz Quebrada. Este passeio combina uma zona destinada à circulação pedonal (cinco metros de largura) com uma faixa reservada à circulação de bicicletas (2,5 metros de largura). Somando isto aos quase quatro quilómetros de Passeio Marítimo que ligam Oeiras a Paço de Arcos, o concelho oferece um total de 5840 metros.

Ler mais
Publicidade

21. Paredão de Cascais

Paredão de Cascais
Paredão de Cascais
Fotografia: Manuel Manso

Aqui pode fazer uma corrida com cerca de 2,8 km com vistas bem agradáveis. Pelo caminho ficam as praias da Duquesa, Moitas, Tamariz e Poça e duas piscinas oceânicas: Alberto Romano, junto à praia das Moitas; e do Tamariz, na praia com o mesmo nome. Ao longo do percurso, há bancos, sombras e dois circuitos de fitness.

22. Ciclovia de Cascais

Ciclovia de Cascais
Ciclovia de Cascais

É verdade que o nome leva para um passeio de duas rodas, mas a ciclovia tem espaço para todos. Com partida do Farol Design Hotel e término no Parque de Campismo do Guincho, são 8,7 km, sempre com o mar à sua esquerda. Duas notas: a primeira parte do percurso tem uma leve inclinação e em dias de vento (muitos) o nível de dificuldade aumenta consideravelmente.

Lisboa em forma

Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.