Os melhores sítios para correr em Lisboa

Lisboa e o Tejo são eternos namorados e este é, por juntar tão bem a cidade ao rio, um dos primeiros sítios que vem à cabeça quando nos lembramos de corridas ao ar livre. Do Cais do Sodré até Belém, o Google Maps fala-nos em 7 km. Dê corda aos sapatos logo cedo e vai ver que a corrida é mais descansada. Se preferir correr com calma, aproveite para ver a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos e apreciar as vistas do miradouro do MAAT – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.