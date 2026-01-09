Mexa-se: 12 apps para ficar em forma

Ao contrário do que possa parecer, não é uma plataforma, mas sim uma aplicação. A personal trainer Raquel Antunes – que também assina várias publicações online na área do fitness – é quem dá a cara e o corpo ao manifesto desta app de treino, que pode ser descarregada gratuitamente e oferece desde logo alguns desafios aos utilizadores. Ao final de sete dias, terá de decidir se quer continuar com um plano pago (16,99€/mensal).

Download gratuito, 7 dias grátis, depois 16,99€ num plano mensal. IOS e Android.