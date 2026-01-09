Subscrever
Mexa-se: 12 apps para ficar em forma

Quer ser mais saudável, mas não sabe por onde começar? Sugerimos estas apps para ficar em forma. Se se fizer de esquecido, elas não vão deixar passar.

Uma boa forma de começar a ficar em forma pode ser através de uma aplicação que o vai obrigando a fazer certos exercícios, até porque o telemóvel já quase que se tornou numa extensão do nosso corpo. E não, não precisa de sair de casa para ser um aluno exemplar. O que também não precisa é de inventar que falta tempo ou que não gosta de treinar com outras pessoas à sua volta. Sabia que para alguns treinos precisa de menos de 10 minutos? Mais intenso, menos intenso, para tonificar ou para perder peso, há de tudo nesta lista. Seja como for, saia do sofá, faça o download destas apps para ficar em forma e ponha-se a mexer.

Mexa-se: 12 apps para ficar em forma

Boost Plan

Boost Plan
Boost Plan
DR

Ao contrário do que possa parecer, não é uma plataforma, mas sim uma aplicação. A personal trainer Raquel Antunes – que também assina várias publicações online na área do fitness – é quem dá a cara e o corpo ao manifesto desta app de treino, que pode ser descarregada gratuitamente e oferece desde logo alguns desafios aos utilizadores. Ao final de sete dias, terá de decidir se quer continuar com um plano pago (16,99€/mensal).

Download gratuito, 7 dias grátis, depois 16,99€ num plano mensal. IOS e Android.

7 Minute Workout

7 Minute Workout
7 Minute Workout
DR

Sete minutos de treino cardio e de força por dia são melhor que nada, certo? Esta app gratuita (há várias semelhantes) tem não só o treino mais comum dos sete minutos (com jumping jacks e agachamentos, por exemplo), como tem sete minutos de abdominais e outros para suar a sério. É descarregar, responder a um questionário de um minuto e está pronto para se tornar na sua melhor versão.

Download gratuito, subscrição premium por 9,99$-59,99$. IOS e Android.

Nike Training Club

Nike Training Club
Nike Training Club
DR

Com ou sem pesos, a app Nike Training Club oferece uma gama de treinos adaptados a cada pessoa e, claro, ao respectivo nível físico. Perfeito para usar em casa, o NTC desenha o seu plano de treinos e está atento ao progresso. Os treinos duram entre 15 e 45 minutos, sendo que podem ser incluídos em planos de quatro, seis ou oito semanas. Dá para o amante de yoga e para o devoto dos treinos de alta intensidade (HIT) – todos são bem-vindos a treinar e sem desculpas.

Grátis. IOS e Android.

Simple

Simple
Simple
DR

Considerada pela Forbes uma das melhores apps para apoio à perda de peso, a Simple permite criar um programa personalizado e, não só recomenda exercícios para um estilo de vida mais activo (com vários planos de yoga, pilates e caminhada, por exemplo), como promete ajuda-nos a fazer escolhas alimentares saudáveis e equilibradas. A versão gratuita dá acesso a tudo o que é preciso para começar e depois, se sentir que precisa de mais, os preços variam consoante a subscrição que escolher.

Download gratuito, subscrição premium por 16,49€-69,99€. IOS e Android.

FitOn

FitOn
FitOn
DR

Ser grátis ajuda e todas as possibilidades de personaliação desta app também. Assim que faz o seu registo vão surgir-lhe perguntas sobre os seus objectivos (perder peso, tonificar, ganhar massa muscular ou até pré e pós-parto), colocando também o peso e a altura para que a app contabilize as suas necessidades. A par disso, selecciona a duração dos treinos que quer fazer e a regularidade com que treina. Depois de se dar a conhecer, a app faz o seu trabalho e vai sugerir-lhe um plano de treino adaptado ao seu perfil.

Download gratuito, subscrição premium por 19,99$-39,99$. IOS e Android.

8fit

8fit
8fit
DR

Se não tem personal trainer nem nutricionista em carne e osso pode tê-los de forma virtual com esta app. A 8fit combina planos de treino rápidos com planos alimentares (das refeições às listas de compras), tudo personalizado consoante os objectivos que inserir. Basta dizer quanto tempo tem disponível para treinar que o plano aparece feito. Não precisa de equipamento, apenas um local e o próprio peso corporal para aumentar a força muscular, aumentar a resistência, melhorar a aptidão cardiovascular e perder peso.

Download grátis, preço varia consoante a subscrição escolhid (14,99$-24,99$). IOS e Android.

Strava

Strava
Strava
DR

Correr, pedalar, nadar, esta app avalia e monotoriza vários verbos de acção. Através da Strava é possível analisar o desempenho e o progresso ao longo do tempo, desde a distância percorrida, velocidade, ritmo, altitude, calorias. Além disso, liga-se bem com a maior parte dos relógios de corrida com GPS, computadores de ciclismo e dispositivos de registo de outras actividades físicas, para medir a frequência cardíaca, por exemplo. Mensalmente, há desafios para a comunidade inscrita que tocam sobretudo os que gostam de competição, até porque a app disponibiliza opções de treinos sociais (para treinar com amigos).

Download gratuito, subscrição premium por 7,99€-129,99€. IOS e Android.

Sweat

Sweat
Sweat
DR

Os fanáticos pelo fitness mais atentos ao Instagram já ouviram certamente falar de Kayla Itsines, uma espécie de influencer do fitness, mas também personal trainer e empresária que criou uma das apps com maior sucesso neste universo – a Sweat. Foi desenhada a pensar em mulheres, mas Kayla não exclui ninguém. Na app tem acesso a treinos, guias de nutrição e uma plataforma para tirar dúvidas com diferentes personal trainers, como a Kayla, Kelsey Wells, Chontel Duncan, Stephanie Sanzo e Sjana Elise Earp. Os treinos estão dividos por objectivos e intensidades – os treinos pós-parto são uma das muitas razões pela qual muitas mulheres descarregam a app, já que os resultados aparecem rapidamente. Pode emparelhar app com o smart watch e monitorizar o que vai fazendo.

Download gratuito, subscrição premium por 10,99€-134,99€. IOS e Android.

Pocket Yoga

Pocket Yoga
Pocket Yoga
DR

Inspire… e expire. Com o Pocket Yoga, a prática pode ser levada para onde quiser, mas o bom de ter apps no telemóvel é poder fazer isto em casa, sem desculpas. Esta app tem aulas completas de yoga com uma voz (suave, a combinar com os movimentos) a guiar os exercícios e, para os principiantes, dá acesso a um dicionário de poses – ah pois, não é fácil falar com quem já domina. O melhor do Pocket Yoga é não precisar de ter uma ligação à internet para funcionar. Nunca foi tão fácil “estar” num estúdio de yoga, porque até a imagem ambiente (praia, montanha e até um deserto) do treino pode alterar.

2,99€. IOS

Sworkit

Sworkit
Sworkit
DR

Esta app disponibiliza não só uma série de exercícios que podem ser feitos em casa, mas também permite personalizar as sessões de treino à medida das necessidades. Escolha entre força, cardio, yoga ou alongamento, bem como a duração do treino (5 a 60 minutos). Depois, basta seguir as instruções do vídeo para saber exactamente o que fazer. Se tiver alguma condição que o impeça de fazer alguns exercícios pode informar a app para ajustar o plano de treinos. Além disso, é uma das poucas apps que lhe dá a parte dos alongamentos (fundamentais em qualquer treino, já agora), podendo escolher que músculos estão a precisar daquele esticanço valente.

Download gratuito, subscrição premium por 4,99$-59,99$. IOS e Android.

Desafio Fitness de 30 Dias

Desafio Fitness de 30 Dias
Desafio Fitness de 30 Dias
DR

Treinar em casa nem sempre é fácil, precisa de motivação e, acima de tudo, um objectivo bem definido (perder peso, tonificar a barriga, fortalecer os músculos das pernas). Esta app dá-lhe uma janela temporal para que possa acompanhar a evolução se seguir os treinos à risca. Está dividida em três níveis e aumenta gradualmente a intensidade dos exercícios, para que consiga participar facilmente nos exercícios (em vídeo) todos os dias. 

Download gratuito, subscrição premium por 10,40€-79,99€. IOS e Android.

Couch To 5k®

Couch To 5k®
Couch To 5k®
DR

Existem várias apps com o mesmo nome, mas deve procurar a oficial (Couch to 5K®). Vai pô-lo a correr (e com vontade) 5 km em nove semanas, com treinos de 20-30 minutos, três vezes por semana. Não há muito mais para saber. É dar às pernas.

5,75€. IOS e Android.

