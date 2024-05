A Piscina Oceânica Alberto Romano, construída no paredão de Cascais, aproveita a curva que torneia a face Este do Palácio Palmela, à entrada da vila, frente ao antigo Hotel Estoril-Sol. Com estacionamento pago no final da Alameda Duquesa de Palmela, o acesso à piscina (com 50 metros de extensão) é gratuito e facilmente acessível a pé. A piscina, que recebe o nome de um antigo presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril, beneficia de uma esplanada com serviço de bar e restaurante.

Avenida Marginal, 1 (Cascais). 24/7. Grátis