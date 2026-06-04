Praia das Maçãs

A Time Out diz

O nome deve-se ao facto de o rio que ali vai desaguar ter corrido, em tempos, entre pomares de macieiras, arrastando por vezes fruta madura que caía à água. Ponto histórico, já recebeu a nobreza de Sintra e é hoje uma praia de famílias no Verão, embora o melancólico encanto das cerradas neblinas e do mar bravo no Inverno seja um dos postais da região. Tem boas condições para a prática de surf.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL: 30 de Maio a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR: Suba a Serra de Sintra e, depois de passar a aldeia de Colares, siga as indicações para a praia.

JÁ QUE AQUI ESTÁ: Se a praia lhe souber a pouco, conte com um extra: o complexo com duas piscinas de água salgada, um restaurante e um bar de apoio. Se quer entreter os gaiatos é uma boa opção, porque não faltam escorregas e uma zona de saltos. O eléctrico que vem de Sintra, um clássico recuperado, também vale pela viagem.