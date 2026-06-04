Praia das Azenhas do Mar

A Time Out diz

O efeito cascata, o casario empoleirado, a luz única. Não faltam argumentos para passar pelas Azenhas: tem de admitir, é um verdadeiro postal ilustrado. Antiga aldeia de pescadores, tornou-se nas últimas décadas um local de veraneio tranquilo e local de inspiração de muitos pintores como Júlio Pomar, Emílio da Paula Campos ou Milly Possoz. Surpreende pela geografia, com as casas a descerem pelo declive da arriba até ao mar e a baía rochosa com uma piscina marítima é sem dúvida uma atracção a não perder, apesar do areal não ultrapassar os 30 metros.

COMO CHEGAR: Depois de passar a Praia das Maçãs, deve seguir na estrada junto ao mar. Estacione junto ao miradouro e desça a escadaria.