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Lisboa

Praia das Azenhas do Mar

  • Atracções | Praias
  • Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O efeito cascata, o casario empoleirado, a luz única. Não faltam argumentos para passar pelas Azenhas: tem de admitir, é um verdadeiro postal ilustrado. Antiga aldeia de pescadores, tornou-se nas últimas décadas um local de veraneio tranquilo e local de inspiração de muitos pintores como Júlio Pomar, Emílio da Paula Campos ou Milly Possoz. Surpreende pela geografia, com as casas a descerem pelo declive da arriba até ao mar e a baía rochosa com uma piscina marítima é sem dúvida uma atracção a não perder, apesar do areal não ultrapassar os 30 metros.

COMO CHEGAR: Depois de passar a Praia das Maçãs, deve seguir na estrada junto ao mar. Estacione junto ao miradouro e desça a escadaria.

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Sintra
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