Aberta de Junho a Setembro

Alimentada com água do mar, esta piscina junto à Praia da Torre tem dois planos de água: um para adultos, com profundidade entre 1,2 e os 2 metros, e outro para miúdos, com apenas 40 centímetros de profundidade. Há ainda espreguiçadeiras, chapéus-de-sol, um bar de apoio e quatro pranchas de salto para os mais aventureiros. Destaca-se ainda o facto haver acesso reservado com escadas apropriadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os preços variam consoante época alta ou baixa. Nos meses de Junho e Setembro, a piscina funciona 10.00 às 19.00 e a entrada custa entre 10€ (crianças dos 4 aos 11 anos e séniores), 12€ (dos 12 aos 16 anos) e 15€ (a partir dos 17 anos), com os preços a baixar para os 7€, 8€ e 10€ para apenas meio dia. Já nos meses de Julho e Agosto, a piscina funciona das 09.30 às 19.30 e os preços custam entre 15€ (crianças dos 4 aos 11 anos, jovens dos 12 anos 16 anos e seniores) e os 20€ (adultos), com meio-dia a custar 10€, 12€ ou 15€. Há ainda bilhetes para famílias (os valores estão disponíveis para consulta em preçário online)