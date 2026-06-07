A Time Out diz

Nesta zona da Linha, as praias estão tão próximas que o Passeio Marítimo, que aqui se inicia, permite saltar a pé de uma para a outra num instante, embora a ondulação e o cenário mudem ligeiramente à medida que avançamos – quanto mais para sul, mais agressivo é o mar. Abrigada pela Fortaleza de São Julião da Barra e junto à Piscina Oceânica de Oeiras, a praia da Torre é bastante procurada nas tardes de vento da zona – regra geral, as manhãs são sempre de calmaria. Do lado oposto, fica o Porto de Recreio de Oeiras, onde não falta animação, e nas costas tem o clássico Luar da Barra, uma antiga carruagem de comboio transformada num restaurante-bar, a servir boas caipirinhas.

ÉPOCA DA BANDEIRA AZUL

1 de Junho a 30 de Setembro.

COMO CHEGAR

Depois de largar o carro na localidade da Torre, entre a Comporta e os Brejos da Carregueira, na N261, andar pelo meio dos arrozais em direcção à duna, atravessá-la e chegar ao mar. Custa, mas vale a viagem.