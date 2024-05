O Complexo Desportivo do Bairro da Boavista, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Benfica, dispõe de uma piscina aquecida com oito pistas e um pavilhão multidesportivo, que pode ser alugado para a prática de diversas modalidades indoor, como futebol, andebol e patinagem. Se quiser dar uns mergulhos, o preço do regime de uso livre varia entre 10,80€/mês (de segunda a sexta, das 12.00 às 17.00) e 21,60€/mês (acesso uma vez por dia). Os residentes na freguesia têm 50% de desconto. Já as senhas avulso, de segunda a sexta até às 17.00, custam 2,70€. Mas é necessária inscrição: são 27€, com 50% de desconto a partir do mês de Maio, inclusive, e isenção em Julho. A renovação no final de cada ano tem um custo de 16,20€.

Rua das Azáleas. Seg-Sex 08.00-16.20/ 20.00-20.40, Sáb 08.40-09.20/ 12.20-13.00 e 15.40-17.40, e Dom 09.20-12.20. 27€ (inscrição) + desde 2,70€/avulso ou 10,80€-21,60€/mês