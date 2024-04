Piscinas naturais em Portugal para mergulhar na natureza

Perto de Milreu, quase no centro do país, este é um dos locais mais conhecidos do concelho de Vila de Rei, talvez por ter sido um dos três finalistas do concurso Maravilhas de Portugal, na categoria de Praias de Rios, em 2012. Destaca-se desde logo pela passagem natural na rocha e pela ribeira a dividir o maciço rochoso. Às quedas de água que formam as piscinas naturais de Penedo Furado dá-se o nome de “bufareiras”. Com pouca profundidade, é ideal para programas em família, embora a praia também seja bastante procurada por campistas. No ponto mais alto, existe um rochedo imponente com uma enorme abertura de feitio afunilado, que dá nome à praia e onde foi criado o Miradouro do Penedo Furado. Daí poderá admirar a paisagem de serras e montes revestidos de pinhais, a ribeira do Codes, a albufeira da Barragem do Castelo de Bode e as casinhas das povoações envolventes.