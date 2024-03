As melhores escapadinhas por Portugal

Se acreditar em lugares que têm o poder de o fazer recuar no tempo, então considere a viagem como certa. Numa antiga casa senhorial – onde séculos de história permanecem sedimentados, à espera de serem lidos e recontados – nasceu, no Verão de 2023, o Valverde Santar Hotel & Spa. Um cinco estrelas intimista, suficientemente acolhedor para os dias frios, generosamente aberto para uma propriedade com cerca de sete hectares, que inclui jardim, uma vinha, um restaurante e um spa.

A imponência espera-nos logo à entrada. Subidas as escadas, as sucessivas salas guardam os principais tesouros daquela que um dia foi conhecida como Casa das Fidalgas – solar aristocrático erguido no século XVII, baptizado em alusão às três nobres senhoras (irmãs, solteiras) que aqui moraram em tempos. Corria o ano de 1975 quando a propriedade foi doada à Casa Real Portuguesa pelo então proprietário, homem sem filhos e obviamente monárquico. Por mais de quatro décadas, esta foi a casa de Miguel de Bragança, irmão mais novo de Duarte Pio, até que a família decidiu cedê-la ao projecto hoteleiro.

Não admira, por isso, que alguns dos objectos sejam dignos de museu. O barroco e o neoclássico convivem em harmonia. Muitos móveis foram restaurados, à semelhança dos tectos, enriquecidos com pinturas e relevos. Nas paredes, multiplicam-se os quadros, entre eles, jóias napoleónicas e paisagens holandesas de finais do século XVII ou inícios do século XVIII. Coube a José Pedro Vieira e a Diogo Rosa Lã (a dupla que assinou também o Vidago Palace) projectar os interiores do hotel, conciliando peças centenárias com as comodidades exigidas a um membro da rede internacional Relais & Chatêaux. Foi preciso ainda abrir espaço para duas dezenas de quartos. Um deles ocupa a antiga biblioteca do solar, enquanto as duas grandes suítes estão num edifício anexo, a poucos passos da casa principal.

Já no exterior, uma varanda faz a ponte entre as salas do hotel e o extenso jardim. Aqui, sempre que a temperatura convida, tem-se o melhor dos dois mundos: o conforto dos cadeirões almofadados e do chá da tarde (ou de um vinho da região) e a vista privilegiada para o jardim, com a piscina exterior (aquecida) ao fundo. Aqui, a assinatura é a do paisagista espanhol Fernando Caruncho, o mesmo que traçou o projecto Santar Vila Jardim, que une seis jardins locais num único roteiro. A vinha serpenteia pelo terreno. Vista de cima – em particular do belvedere construído em madeira no extremo da propriedade –, é um círculo perfeito.

O agradável passeio a pé leva-nos até ao Memórias, território do chef Luís Almeida, onde os produtos locais são incontornáveis e os pratos seguem no encalço da gastronomia da região, ainda que com uma nova sofisticação. Destaque para a vitela com molho de queijo da Serra da Estrela. A mesma carne surge logo nas entradas, com um pastel de massa tenra, acompanhado por mostarda antiga a dar sabor. O queijo, por sua vez, acompanha praticamente toda a refeição – chega à sobremesa na forma de pudim, amenizado com notas cítricas.

Uma visita ao Valverde Santar tem de passar obrigatoriamente pelo spa, onde a piscina interior e o circuito de águas são o principal cartão de visita. Mas não gaste todo o tempo que lhe resta a pôr-se de molho – no piso de cima, tem à disposição um rol de massagens e tratamentos com a assinatura da austríaca Vinoble Cosmetics. Os produtos são vegan e formulados com base nos princípios da vinoterapia. É que, caso não se lembre, estamos no Dão e aqui o vinho está habituado a ser o centro das atenções, no copo e fora dele.