Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Arrábida. Praia da Ribeira do Cavalo
©arlindo camacho | Arrábida. Praia da Ribeira do Cavalo
©arlindo camacho

5 destinos paradisíacos a menos de uma hora de Lisboa

Para fugir à rotina da cidade, estes locais surpreendentes perto de Lisboa são uma escapadinha perfeita de fim-de-semana.

Vera Moura
Editado por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Publicidade

O Verão aproxima-se e com ele as férias grandes. Enquanto essas não chegam, há paraísos a menos de uma hora de Lisboa para explorar nos fins-de-semana e feriados. Bastam poucos quilómetros – de carro ou, melhor ainda, de comboio – para fugir da rotina e descobrir praias dignas de capa de revista, restaurantes de excelência, passeios, aventuras e uma agenda cultural que vale a viagem. Escolhemos cinco destinos de sonho que ficam já ali, suficientemente perto para ir e voltar no mesmo dia. Ou não, o que sabe mesmo bem é ir e ficar sem pressa – e o que não falta são hotéis que estão mesmo a pedi-las. Para um lisboeta, o céu pode esperar, que o paraíso está mesmo à porta. Boa viagem e descubra as melhores escapadinhas perto de Lisboa.

Recomendado: Guia de Festivais de Verão 2026

Destinos paradisíacos a menos de uma hora de Lisboa

1. Costa da Caparica

Costa da Caparica
Costa da Caparica
Arlei Lima

22 minutos

A ponte é, para muito boa gente, o pesadelo que todos os dias liga Lisboa à Margem Sul nas horas de ponta. Mas esqueça o trabalho, o trânsito e a rotina e mande para o universo aqueles dias compridos de praia na Costa da Caparica. Do areal de São João à Fonte da Telha, são 15 quilómetros de zona costeira (e outros tantos dos seus derivados – esplanadas, restaurantes de peixe e bares para um copo ao fim do dia). A Morena e o Castelo atraem famílias e grupos de amigos, com os seus restaurantes com boa onda; enquanto a Bela Vista e a Dezanove juntam naturistas e a comunidade LGBT. Para a experiência não se parecer nem remotamente com os dias da semana, vá cedinho e encontre lugar para estacionar (carro, toalha e chapéu de sol) sem stresses.

Se bater a fome, sabemos que as ostras e os cocktails do Myra se servem em Lisboa desde o final de 2025, mas nada como ir ao lugar onde o sonho de uma parisiense e de um nova-iorquino começou – principalmente se esse lugar ficar mesmo em cima da areia da Praia Nova. Para a borga, poucos lugares têm uma agenda estival tão animada como o Irmão, na Praia do Castelo. 

2. Cascais

Cascais
Cascais
Mariana Valle Lima

33-40 minutos 

Se apanhar o comboio no Cais do Sodré, em menos de 40 minutos pode estar numa das mais belas praias da Linha de Cascais – e não é só o destino que vale a pena: a viagem, sempre com o rio, primeiro, e o mar, depois, à vista, é uma atracção por si só. Paragens como São João do Estoril, Estoril, Monte Estoril e Cascais ficam a poucos passos de praias como a Azarujinha, a Poça, o Tamariz, as Moitas ou a Conceição, todas com acesso directo através do Paredão, perfeito para caminhadas, passeios de bicicleta, corridas ou a muito recomendável arte de esplanadar. Também pode ir de carro, claro – se estiver com pressa apanhe a A5; se quiser desfrutar da vista, percorra a marginal – mas não é a mesma coisa. 

+ Para estar a par das últimas, siga a Time Out Cascais

Publicidade

3. Ericeira

Ericeira
Ericeira
©Arlindo Camacho

42 minutos

A água é fresquinha (pronto, ok, talvez demasiado fresca) e as ondas podem ser intimidantes para quem não tem aspirações a saltar para cima de uma prancha. Ainda assim, há qualquer coisa de magnético na linha de praias que se estende da Foz do Lizandro, a sul, até à Praia da Calada, a norte. A envolvência entre rochas e enseadas compõe o cenário bem conhecido do Oeste e leva milhares de pessoas a banhos na Ericeira, seja em busca da onda perfeita ou de algo tão simples como estender a toalha e trabalhar o bronze. Ribeira d’Ilhas é palco de várias provas do circuito mundial do surf; a Calada é conhecida como o Algarve do Oeste; e a Praia dos Pescadores fica mesmo no centro da pitoresca vila.

Em vez de ir e voltar no mesmo dia, porque não prolonga a estadia e pratica o slow living num hotel cheio de pinta? O Immerso e o Aethos desafiam a encontrar o luxo na simplicidade com vista para o Atlântico. Já o mais recente (e acessível!) M’ar Puro oferece 10 casas independentes, uma piscina aquecida e terraços privados entre os pinheiros que já existiam e as mais de 140 oliveiras que foram entretanto plantadas. A madeira é o elemento dominante – e está bem representada na escultura “O SETE”, à entrada, com nove metros de comprimento e quatro de altura. A peça evoca o movimento das ondas.   

4. Sintra

Sintra
Sintra
©Duarte Drago

45 minutos

É impossível falar em paraísos perto de Lisboa sem referir Sintra. Romântica, mística e inacreditavelmente bonita, tem muito para descobrir: pode armar-se em turista no centro histórico e cirandar entre o Palácio da Pena e os travesseiros da Casa Piriquita; pode calçar os ténis e palmilhar florestas, bosques e pinhais da serra; e pode, claro, dar uns belos mergulhos em algumas das praias mais bonitas de Portugal, da semi-secreta Praia da Ursa à enorme e acessível Praia Grande.

Para uma pausa entre mergulhos, sente-se à mesa. Cada areal, um belíssimo exemplar de restaurante de praia: na Praia Grande pode ser feliz no Bar do Fundo, a qualquer hora do dia e em qualquer estação do ano. Na esplanada ou no interior, há sempre uma salada ou um ceviche fresco, ou pratos de conforto como polvo e bacalhau à lagareiro. Já o espaço que partilha o nome com a Adraga é um clássico tradicional. Comece com as amêijoas ou os percebes e siga para um peixe grelhado por quem entende do assunto. Nas Azenhas do Mar – seja a salada de polvo ou a sapateira, o peixe da costa ora grelhado, ora ao sal – tudo sabe melhor servido na sala envidraçada em cima da piscina natural e da praia. 

Publicidade

5. Arrábida

Arrábida
Arrábida
Manuel Manso

57 minutos

Custa a acreditar que, tão perto de Lisboa, possa haver um postalinho como este, encaixado entre a serra e o Atlântico. Entre as águas cristalinas rodeadas de vegetação e areia branca há praias à medida de todos – das pequenas, selvagens, desertas e de difícil acesso (difícil, em alguns casos, chega a ser eufemismo), às mais acessíveis, espaçosas e também concorridas (caso do Ouro e da Califórnia, em Sesimbra). As praias do Creiro e do Portinho da Arrábida, por exemplo, acabam de receber o galardão de Zero Poluição; as da Ribeira do Cavalo e dos Coelhos há muito que deixaram de ser segredos bem guardados, mas nem todos estão dispostos a encarar o caminho para lá chegar – ou a pagar um aquataxi. Nós continuamos a recomendar

Espíritos radicais, temos uma para vocês. O coastering mete natação, escalada, rapel, saltos para a água, caminhada, e tudo o que vier à rede pelo meio. E a Arrábida é um dos lugares de eleição em Portugal para o fazer. A empresa de turismo activo Vertente Natural é uma das que organiza a actividade. Boca do Tamboril, a Enseada da Mula ou a Pedra Furada, rochedos que dão nome aos percursos. 

Os melhores passeios

11 passeios em Lisboa sobre rodas, a pé e de pónei

  • Coisas para fazer
11 passeios em Lisboa sobre rodas, a pé e de pónei
11 passeios em Lisboa sobre rodas, a pé e de pónei
ManuelManso

Quando está bom tempo, não há nada melhor do que ir passear. Quer seja numa bicicleta-bar, num autocarro turístico com vista ou à boleia de um pequeno clássico cheio de estilo, não faltam opções na capital (dando ainda um pulo a Sintra ou a Cascais) para um passeio em simpática companhia. Conheça alguns dos melhores passeios em Lisboa e arredores, incluindo uma voltinha de pónei para as crianças (o tal em Sintra), e dê descanso ao cérebro, farto de andar de um lado para o outro na lufa-lufa diária.

Ler mais

Os melhores passeios em Lisboa por céu e mar

  • Coisas para fazer
  • Caminhadas e passeios
Os melhores passeios em Lisboa por céu e mar
Os melhores passeios em Lisboa por céu e mar
©Andre Garcez

Estar com os pés em terra firme é sobrestimado. Estar fora dos nossos elementos é sempre mais entusiasmante do que pôr um pé à frente do outro, desde que não tenha vertigens ou hidrofobia. Se não sofrer destas maleitas siga estas sugestões pelas alturas, de balão ou de helicóptero, Atlântico fora de cana em riste, ou apenas a encurtar caminho para alcançar a outra margem. Por céu ou por mar, e sempre tom sobre tom. Azulinho, claro. Estes são os melhores passeios em Lisboa por céu e mar – com os pés nada assentes na terra e a cabeça sempre nas nuvens.

Ler mais
Publicidade

Os melhores passeios em transportes públicos

  • Coisas para fazer
  • preço 1 de 4
Os melhores passeios em transportes públicos
Os melhores passeios em transportes públicos
Francisco Romão Pereira / Time Out

Alguns transportes públicos servem também para lavar as vistas, desde que não viaje em hora de ponta, porque nesse caso só tem vista para o sovaco do passageiro do lado. E há muita vida (e espaço) para além do eléctrico 28. Nem sempre pensamos nos transportes públicos para passeios, mas a verdade é que tanto os autocarros como os eléctricos, comboios e até os barcos são uma óptima forma de conhecer Lisboa — não é por acaso que andam sempre cheios de turistas. Arme-se também num, pelo menos uma vez e ponha estes passeios na sua lista de coisas a fazer na cidade. Sempre viaja de forma mais sustentável e se tiver passe Navegante pode viajar em modo "entra e sai e não paga mais nada por isso". 

Ler mais
Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.