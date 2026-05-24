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A ponte é, para muito boa gente, o pesadelo que todos os dias liga Lisboa à Margem Sul nas horas de ponta. Mas esqueça o trabalho, o trânsito e a rotina e mande para o universo aqueles dias compridos de praia na Costa da Caparica. Do areal de São João à Fonte da Telha, são 15 quilómetros de zona costeira (e outros tantos dos seus derivados – esplanadas, restaurantes de peixe e bares para um copo ao fim do dia). A Morena e o Castelo atraem famílias e grupos de amigos, com os seus restaurantes com boa onda; enquanto a Bela Vista e a Dezanove juntam naturistas e a comunidade LGBT. Para a experiência não se parecer nem remotamente com os dias da semana, vá cedinho e encontre lugar para estacionar (carro, toalha e chapéu de sol) sem stresses.

Se bater a fome, sabemos que as ostras e os cocktails do Myra se servem em Lisboa desde o final de 2025, mas nada como ir ao lugar onde o sonho de uma parisiense e de um nova-iorquino começou – principalmente se esse lugar ficar mesmo em cima da areia da Praia Nova. Para a borga, poucos lugares têm uma agenda estival tão animada como o Irmão, na Praia do Castelo.