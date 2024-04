A Time Out diz

Em torno do Palácio da Regaleira – também conhecido como Palácio do Monteiro dos Milhões (a alcunha que satirizava a ostentação do proprietário, António Carvalho Monteiro) – encontra quatro hectares decorados com construções fantásticas (torres, grutas, estátuas, lagos, fontes e até um poço esotérico). Construída entre 1904 e 1910, a Quinta da Regaleira tem inúmeras referências à Maçonaria e é toda ela um apelo ao imaginário medieval e gótico, com uma envolvência que tem tanto de exótica como de romântica. Para conseguir conhecer cada recanto, reserve um par de horas para a visita. Mas se não quer mesmo perder nada, o melhor é pedir na bilheteira um audioguia (1€), para escutar nos 30 pontos espalhados pelo recinto que lhe vão contando a história e curiosidades de cada local onde se encontra.

Seg-Dom 10.00-18.30 (Mai-Set até às 19.30). Bilhete normal: 12€ / até aos 17 anos, 7€(gratuito para munícipes). regaleira.byblueticket.pt