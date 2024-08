Seis aldeias de sonho para visitar perto de Lisboa

Há referências ao Penedo, aldeia na freguesia de Colares, em Sintra, desde o século XIII. No alto de uma encosta, esta aldeia destaca-se pelas casas de traça antiga, as capelas seculares e as ruas sinuosas, mas sobretudo por ser o último local do continente onde são realizadas as tradicionais Festas do Espírito Santo, que continuam a existir nos Açores, em particular na ilha Terceira, todas as semanas desde a Páscoa até ao Domingo de Pentecostes. Entre as tradições a não perder, tem o jantar com as tradicionais sopas do Espírito Santo, o cozido, o arroz doce e a massa sovada.

A não perder: A 16 minutos a pé (não dá para lá chegar de carro), esconde-se a antiga ermida do Senhor do Rio Velho, quase perdida na encosta norte da Serra de Sintra, junto a um curso de água. O acesso é possível a partir do Penedo pelo Caminho da Boca da Mata.