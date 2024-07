Sete lagoas para visitar perto de Lisboa

Sintra (cerca de 45 minutos a 1h de carro pela A5)

É vizinha da Lagoa Azul, mas é muito menos conhecida (talvez porque ainda ninguém fez um filme com o mesmo nome). O acesso também é mais difícil, o que é, na verdade, uma boa desculpa para pedalar ou fazer uma caminhada à séria em família. A partir da Barragem do Rio da Mula, construída pela Câmara Municipal de Cascais em 1969 para ajudar no abastecimento hídrico do concelho, é só seguir pelo já famoso Trilho das Pontes até ao Convento dos Capuchos – não muito longe fica esta lagoa, rodeada por mata de pinhal e ideal para respirar fundo e relaxar em silêncio (ou nem tanto assim, se for com miúdos e eles estiverem para brincadeiras).