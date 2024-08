Férias sobre rodas: tudo o que precisa para se fazer à estrada

Sobre duas ou quatro rodas, percorrer a estrada que liga Chaves a Faro, é sempre um passeio e pêras. E como férias são férias, aconselhamos que o faça nas calmas. O ponto de partida será na cidade de Chaves, onde pode atravessar a ponte romana, passear nas margens do Tâmega e devorar um pastel de Chaves verdadeiro. Pelo caminho, pode estacionar para subir as escadas do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, admirar a Albufeira do Cabril, em Pedrógão Grande, e dormir um sono reparador no L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo. Quando fizer o troço de estrada-património, entre Almodôvar e São Brás de Alportel, assim classificado desde 2003, vale a pena estar atento ao nível de conservação das casas dos cantoneiros, dos painéis dos quilómetros e do pavimento. Quando chegar ao marco do último quilómetro da EN2, em Faro, não se esqueça de eternizar o momento com uma fotografia.