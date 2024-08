Eco resorts em Portugal para umas férias mais verdes

Antes de chegar ao centro da Lousã, um desvio de 9,4 quilómetros leva-o à Cerdeira, integrada na rede das Aldeias de Xisto e onde há 30 anos não havia água nem luz. Nem um único habitante. Agora, as duas únicas ruas desta aldeia estão praticamente todas ocupadas pelas nove casas de xisto destinadas a alojamento. Por fora permanecem intocadas, com as fachadas em pedra. No interior, apesar da decoração moderna, preservam a pedra, a argila e os soalhos em pinho originais – conservação exímia que valeu ao projecto Cerdeira Village a integração na rota internacional do EcoArq, ainda antes de se transformar no actual Cerdeira – Home for Creativity. Durante a estadia, vale a pena aproveitar a agenda de actividades sempre criativas.

A não perder: Há tanto para ver que o difícil vai ser escolher. Se quiser ver as vistas e alimentar o Instagram, vá ver as seguintes atracções: Baloiço do Trevim, Cascatas do Coentral, Ribeira das Quelhas, para um lado; Aldeias do Xisto, Baloiço dos Penedos de Góis, Miradouro do Casal Novo e Gravuras Rupestres da Pedra Letreira para o outro.