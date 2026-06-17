Praia da Foz do Lizandro

A Time Out diz

É uma praia semi-abrigada dos ventos do Oeste graças ao Lizandro, rio com nome de cantor romântico brasileiro que escavou um vale naqueles montes. É também o maior areal do concelho de Mafra, sendo frequentado tanto por famílias como pelos omnipresentes surfistas, ou não fosse também a casa do surfcamp La Point. Mais do que uma estância de veraneio, é um autêntico polo de lazer, dotado de um passadiço e vários equipamentos de mobiliário urbano. Mas desaconselhamos os banhos no rio. Se quer fazer degustação de pirolitos, faça-o no mar.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL

13 de Junho a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR

Faça o caminho até à Ericeira sem chegar à Ericeira. A Foz do Lizandro fica exactamente antes, no sentido sul-norte.