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praias fluviais
DR | Praia da Foz do Lizandro

Praia da Foz do Lizandro

  • Atracções | Praias
  • Mafra/Ericeira
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A Time Out diz

É uma praia semi-abrigada dos ventos do Oeste graças ao Lizandro, rio com nome de cantor romântico brasileiro que escavou um vale naqueles montes. É também o maior areal do concelho de Mafra, sendo frequentado tanto por famílias como pelos omnipresentes surfistas, ou não fosse também a casa do surfcamp La Point. Mais do que uma estância de veraneio, é um autêntico polo de lazer, dotado de um passadiço e vários equipamentos de mobiliário urbano. Mas desaconselhamos os banhos no rio. Se quer fazer degustação de pirolitos, faça-o no mar.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL
13 de Junho a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR
Faça o caminho até à Ericeira sem chegar à Ericeira. A Foz do Lizandro fica exactamente antes, no sentido sul-norte.

Detalhes

Endereço
Ericeira
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