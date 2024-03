Tânia e Waldemar tinham um sonho: desenvolver um parque de campismo em regime extensivo, uma tipologia pioneira em Portugal, que permite a cada hóspede ter privacidade e espaço à sua volta, à semelhança do que acontece em alguns dos acampamentos em parques nacionais dos EUA. Assim nasceu o Bubulcus & Bolotas, no concelho de Arraiolos, num terreno no meio do nada – até as necessidades mais básicas, como água e electricidade, tiveram de ser instaladas do zero. Mas o objectivo, de ter o menor impacto ambiental possível e o máximo de independência, foi cumprido. Agora, só tem de escolher onde quer ficar: no parque de campismo, espaçoso e com locais de acampamento bem separados; numa tenda ou caravana equipada para cozinhar, comer e dormir; ou numa casa de férias de luxo com terraço privado.

Para se divertir: vá visitar um dos três castelos – Estremoz, Evoramonte e Arraiolos – que se avistam a partir do parque.