Nascer do sol, pôr-so-sol, vendavais ou chuvadas sem anúncio prévio: tudo se pode contemplar a partir das janelas destas casas, que vão de estúdios a T4 espaçosos, todos com cozinha equipada e resguardados da confusão. Nos quartos, luminosos e em tons claros e azuis, há elementos marítimos e frases que podiam estar em T-shirts de pescadores do Mar do Norte: “Don’t be shelfish” ou “Be shore of yourself ”, são algumas delas. Há ainda um espaço, do outro lado da estrada do hotel, exclusivo para hóspedes, com half pipe (alugam skates), baloiços, um campo de futebol e ainda um bar, o La Barraque, com uma enorme instalação do artista Bordalo II.