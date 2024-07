Férias de sonho sobre rodas: autocaravanas para alugar

A The Jolly Van, uma empresa familiar de aluguer de autocaravanas, surgiu em 2017, quando Raquel e António decidiram começar a rentabilizar a sua própria caravana, a divertida Molly. É uma Fiat Ducato e o seu interior está completamente decorado com flamingos: um flamingo de peluche, estofos com flamingos, um flamingo na parede e outro no armário. É a prova de que as carrinhas não são só bonitas por fora. Esta tem retrete, duche e capacidade para sete pessoas. A sua amiga Frankie, decorada com bananas, também é uma excelente escolha, sobretudo porque vem equipada com painel solar.

Ideal para: famílias numerosas; obcecados por flamingos

Preço em época alta: 180€/noite (mínimo de sete dias), com caução reembolsável de 1500€

Contacto: www.thejollyvan.com