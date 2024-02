Já pode levar o seu cão ao Parque de Monserrate

O Castelo dos Mouros já admitia a entrada dos amigos caninos. A grande novidade da Parques de Sintra é que a autorização se alargou a mais um espaço verde e os cães já podem ir cheirar todos os cantos do Parque de Monserrate.

O anúncio chegou esta sexta-feira, dia 9 de Fevereiro, e está tudo preparado para que os novos visitantes estejam confortáveis: há bebedouros, dispensadores de sacos para obviar à questão de estes amigos ainda não saberem usar a casa de banho, e espaços onde eles podem ficar em segurança quando os donos vão visitar locais que lhes estão vedados.

Sim, há regras a cumprir. Cada visitante só pode levar um cão e só podem estar cinco cães em simultâneo no parque. Os animais têm de ter microchip e não podem ser usadas trelas extensíveis. Há locais do parque onde os cães não podem entrar. Está tudo explicadinho online: as regras de acesso e o mapa com as zonas vedadas, os bebedouros e os dispensadores assinalados.

Monserrate (Sintra). Parque: todos os dias 09.00-19.00; Palácio: todos os dias 09.00-18.00

