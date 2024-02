Durante dois dias, Sintra exibe as suas melhores camélias

A 11.ª Exposição de Camélias vai realizar-se no fim-de-semana de 17 e 18 de Fevereiro, no Parque da Pena. O programa inclui entrega de prémios e visitas guiadas.

A Parques de Sintra tem promovido anualmente o vasto património botânico do concelho, onde se incluem as camélias, consideradas o “ex-libris da região”. A 11.ª Exposição de Camélias vai realizar-se no fim-de-semana de 17 e 18 de Fevereiro, na Abegoaria do Parque da Pena. A entrada é livre, mediante a aquisição de bilhete para o parque, que é de acesso gratuito aos domingos e feriados para residentes em Portugal.

No sábado, dia 17, a exposição vai estar aberta entre as 11.00 e as 17.00, com a sessão de abertura marcada para as 15.00, seguida da entrega de distinções aos melhores exemplares de camélias, nas três categorias a concurso: “Melhor Espécie de Camélia em Exposição”, “Melhor Cultivar Portuguesa de Camélia em Exposição” e “Melhor Núcleo de Exposição”. Mais tarde, pelas 16.00, haverá uma visita guiada à Quinta de Mira-Mar, também conhecida como Quinta de Vale Flor.

No domingo, dia 18, o evento decorre entre as 10.00 e as 17.00, com visitas guiadas marcadas para as 11.00, inclusive ao Jardim das Camélias do Parque da Pena, que foi distinguido em 2014 pela International Camellia Society como “Jardim de Camélias de Excelência”. Além disso, os visitantes terão também oportunidade de descobrir a notável colecção iniciada por D. Fernando II, no século XIX. Actualmente, a colecção de Camélias do Parque da Pena inclui 386 cultivares pertencentes a 37 espécies diferentes e 27 híbridos.

O bilhete para o Parque da Pena, que dá acesso à exposição na Abegoaria, custa entre 9€ e 10€. Mas, se quiser participar nas visitas guiadas, há bilhetes a 1€, que também dão acesso ao Parque da Pena, à exposição e ao estacionamento da Tapada do Mouco. Os diferentes ingressos estão disponíveis online, no site da Parques de Sintra.

Abegoaria do Parque da Pena, Sintra. 17-18 Fev, Sáb 11.00-17.00, Dom 10.00-17.00. Entrada livre, mediante aquisição do bilhete para o Parque (9€-10€) ou de visita guiada (1€)

