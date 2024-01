No Braço de Prata, floresceu uma nova escola

A Escola de Arte Floral do Prata, fundada por Tatiana Vieira, quer dar oportunidade a todas as pessoas de aprender mais sobre o design floral. Há cursos para profissionais e amadores e também workshops.

No Prata Riverside Village, nasceu uma nova escola dedicada aos arranjos de flores. A Escola de Arte Floral do Prata, projecto concebido pela Escola de Arte Floral de Lisboa em parceria com o empreendimento imobiliário em Marvila, pretende promover cursos e workshops para formar novos profissionais na área do design floral.

A paixão pelas flores não é a única razão que move este projecto. Para Tatiana Vieira, florista e fundadora da Escola de Arte Floral do Prata, esta representa uma forma de qualquer pessoa ter acesso a uma formação, pensada para floristas amadores ou profissionais, que lhes permitirá gerir um negócio próprio.

Ricardo Oliveira Alves

De âmbito social e comunitário, a escola é destinada a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e o preço dos cursos varia de acordo com os rendimentos de cada candidato. O restante valor fica a cargo do Prata Riverside Village, da VIC Properties. Os cursos são certificados e estão divididos em três módulos – Essencial, Avançado e Business.

O módulo Essencial ensina os conceitos e técnicas base no trabalho de florista e está pensado para quem não tem experiência em design floral. Os conteúdos passam pela limpeza correcta de cada tipo de flor, por diferentes técnicas de design floral e pela criação de pequenos arranjos de mesa e de arranjos para centro de mesa. Tem uma duração de 24 horas, divididas em seis dias.

No módulo Avançado são postas em prática as técnicas necessárias para criar arranjos e bouquets, por isso é indicado para quem já tem algum conhecimento na área ou para quem já tenha concluído o módulo Essencial. Neste curso, os participantes aprendem a criar um arranjo para centro de mesa grande, decorações para festas, casamentos e hotéis, e ainda a fazer um bouquet de noivas. Durante nove dias, conte com 36 horas de formação.

Ricardo Oliveira Alves

Por fim, o módulo Business foi desenhado para profissionais que pretendam elevar o seu negócio. São abrangidos tópicos relativos à criação de um negócio, desde a concepção do slogan e da marca, definição do nicho de negócio e compreensão dos custos, à gestão da rotina de uma loja e apresentação de projectos empresariais. Tal como os restantes, são quatro horas por dia, mas durante 20 horas no total.

Para dar a conhecer aos participantes as mais recentes tendências e novas técnicas de design floral, Tatiana Vieira abre as portas da Escola de Arte Floral do Prata a artistas internacionais para serem formadores. Nos dias 13, 14 e 15 de Junho está confirmada a presença da florista sul-coreana Keira Fleur, dona uma escola privada de design floral em Seoul.

Ricardo Oliveira Alves Escola de Arte Floral do Prata

Além dos cursos, que têm início a 16 de Janeiro, a escola também oferece workshops temáticos pontuais, como aconteceu em Dezembro com o workshops natalícios. O espaço acomoda turmas de dez alunos e há a expectativa de formar 20 turmas por ano entre os três módulos. As candidaturas são feitas a partir do site da escola. A par da formação, o projecto contempla ainda a comercialização dos arranjos e flores ao público, no Mercado de Flores do Prata, todos os sábados.

A nova escola vem juntar-se à já existente Escola de Arte Floral de Lisboa, que partilha morada com a loja A Florista, ambas dirigidas pela brasileira Tatiana Vieira. Na Avenida da Peregrinação, no Parque das Nações, o espaço tem à venda as criações da florista.

Rua D, Lote 2, Bloco C, Loja 6, Prata Riverside Village (Braço de Prata). 93 664 7261. Ter-Sex 09.00-18.00

+ Em Loures, o Carnaval é dedicado ao mundo do espectáculo



+ Afinal, Centro de Cultura Libertária pode ficar em Cacilhas mais cinco anos