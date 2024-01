Em Loures, o Carnaval é dedicado ao mundo do espectáculo

Em Loures, o Carnaval começa a 3 de Fevereiro e só acaba no Dia dos Namorados. A animação conta com desfiles, festas ao som de DJs e fogo-de-artifício.

O Carnaval de Loures volta a animar a cidade entre 3 e 14 de Fevereiro. Este ano, o tema escolhido é o “Mundo do Espectáculo”. Viaja-se dos palcos da Broadway aos cenários de Hollywood, passando pela energia de Bollywood. Os desfiles acontecem a 11 e 13 de Fevereiro e a entrada é livre.

Ao som da banda CTL, 15 carros alegóricos e 2500 figurantes desfilam pelas ruas de Loures, a 11 e 13 de Fevereiro. Começam a partir das 14.30 e prolongam-se até às 18.30, na primeira data, e até às 19.00, na segunda data. Mas a festa começa mais cedo.

No primeiro sábado de Fevereiro, dia 3, na rotunda junto ao jardim Major Rosa Bastos, é inaugurado o monumento alusivo ao Carnaval. Pelas 22.00, no Pavilhão António Feliciano Bastos, a Festa de Pré-Carnaval é animada pelas actuações do DJ Tiago Mateus e do DJ Marco Luis. No dia 12, no mesmo lugar, os DJs fazem a festa das 23.00 às 05.00.

Nos dias 10 e 12, entre as 22.00 e as 02.00, os Fora de Série estão encarregues da música do Baile de Carnaval, no Pavilhão Paz e Amizade. No dia 10, a partir das 21.30 decorre a recepção aos reis do Carnaval de Loures 2024, representados pelo grupo da União Cultural Recreativa e Desportiva de Ponte de Lousa, no Largo 4 de Outubro.

O Pavilhão António Feliciano também dá lugar à Noite Jovem Foliona, que decorre das 23.00 às 05.00. A 10, actuam o DJ Tiago Mateus e o Deejay Felipe F, e a 12, o DJ Tiago Mateus e o DJ Marco Luis.

A encerrar o Carnaval de Loures no dia 14 de Fevereiro, dá-se o cortejo fúnebre de enterro do Carnaval de Loures 2024, às 21.30 nas ruas de Loures, seguido da leitura do testamento do Rei Momo D. Ocarário LI, no Parque Adão Barata, às 23.00. Às 23.40, é lançado o fogo-de-artifício.

