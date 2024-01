O maior aquário móvel da Europa vai estar no festival PET

Cães, gatos, aves, equídeos, répteis, peixes, roedores e pequenos mamíferos, animais de quinta e exóticos e até alguns insectos, todos têm lugar no maior evento de animais de companhia do país. Entre 26 e 28 de Janeiro, o PET – Festival da Família e dos Animais de Companhia ocupa a FIL, no Parque das Nações, com programação para todas as idades. Entre as exposições, destaca-se a do maior aquário móvel da Europa, com 14 metros de comprimento, 22 mil litros de água e mais de dez espécies de peixes, de carpas koi até percas europeias.

Além do já mencionado aquário móvel, do projecto Fluviário vai à Escola, a mostra dedicada a “Peixes & Companhia” conta também com a presença do Fórum Aquariofilia, que reúne peixes de água doce e de água salgada, bem como equipamentos; e a Associação Portuguesa de Killifilia, uma organização nacional, sem fins lucrativos, que tem por objectivo promover o estudo, manutenção e preservação dos peixes Cyprinodontiformes ovíparos, vulgarmente designados por killies.

Há ainda outras sete mostras: “Mundo do Cão”, com exposições caninas, uma área especial dedicada a grooming, um ring de treino, um recreio e até um hospital de medicina veterinária; “Trotes e Galopes”, com a participação da JG Serviços Equestres Eventos, que vai promover demonstrações de habilidades; “Templo das Aves”, dinamizado pelo Clube Ornitologia Almadense; “Mundo do Gato”, onde está patente a Exposição Felina Internacional de Lisboa e se realizam várias actividades em torno de felinos; “O Passeio dos Exóticos”, onde poderá ver espécies raras e únicas, desde pequenos mamíferos a roedores ou mesmo formigas; “Animais da Quinta”, com burros, cabrinhas, ovelhas e até póneis; e “Pequenos Mamíferos”, para fãs de furões e roedores.

Em paralelo, haverá uma agenda de actividades, ainda em actualização, que deverá contemplar, por exemplo, aconselhamento de cuidados básicos para animais e diferentes demonstrações, incluindo de corte e manutenção de pêlo. Além disso, este ano, o PET associa-se à campanha da Animalife para promover “Famílias Multiespécie”. O objectivo é lembrar que todos os membros de uma família merecem amor, cuidado e respeito, independentemente da sua espécie.

Em 2023, segundo comunicado da Fundação AIP, que promove este evento, foram registados cerca de 22 mil visitantes, muitos dos quais se fizeram acompanhar pelos seus animais, totalizando cerca de 4200 animais de companhia. Os bilhetes para esta edição já estão à venda, no site do festival, por 5€ (para jovens dos cinco aos 15 anos e maiores de 65), 8€ (bilhete para sexta-feira) ou 10€ (bilhete de fim-de-semana). Há ainda packs de bilhetes a 20€ e 22€.

Atenção, a entrada de animais de companhia é grátis, através de um acesso próprio no Pavilhão 3, desde que sejam cumpridas todas as regras definidas em regulamento. Pode consultá-lo online.

FIL. 22-28 Jan, Sex-Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-20.00. 5€-22€

