Não tem nada a ver com o partido. A sigla é a do Centro Desportivo de Surf, que estava pintada na década de 1970 nas pedras do pontão para a distinguir de outras praias. É a praia com Bandeira Azul, vigiada e concessionada, mais perto do centro de Lisboa, mas no Inverno e durante a maré cheia o areal quase desaparece. Muito procurada por quem chega à Costa de autocarro, é óptima para a prática de desportos náuticos, como o surf.