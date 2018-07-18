Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Praia da Saúde
Praia da Saúde

Praia da Saúde

  • Atracções | Praias
  • Grande Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

Saúde é o que não falta nesta praia, uma das primeiras depois dos pontões da Caparica – e uma das mais concorridas. É aqui que fica um dos mais conhecidos parques de campismo da zona e é por isso que também é conhecida por Praia do CCA (Clube de Campismo de Almada). As típicas casas de madeira de pescadores em cima da areia distinguem-na das vizinhas. O melhor é que muitas foram recuperadas e podem ser agora alugadas no Airbnb (a partir de 100€/noite). Se ficar com fome a meio do dia, vá ao restaurante O Golfinho.

COMO CHEGAR
Pela centro Caparica. Como é uma das primeiras praias, a fila de trânsito não é tão grande aos fins-de-semana. 

Detalhes

Endereço
Praia da Saúde
Costa da Caparica
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.