Praia da Saúde

A Time Out diz

Saúde é o que não falta nesta praia, uma das primeiras depois dos pontões da Caparica – e uma das mais concorridas. É aqui que fica um dos mais conhecidos parques de campismo da zona e é por isso que também é conhecida por Praia do CCA (Clube de Campismo de Almada). As típicas casas de madeira de pescadores em cima da areia distinguem-na das vizinhas. O melhor é que muitas foram recuperadas e podem ser agora alugadas no Airbnb (a partir de 100€/noite). Se ficar com fome a meio do dia, vá ao restaurante O Golfinho.

COMO CHEGAR

Pela centro Caparica. Como é uma das primeiras praias, a fila de trânsito não é tão grande aos fins-de-semana.