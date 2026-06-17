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Lisboa

  1. O Golfinho
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O Golfinho

  • Restaurantes
  • Grande Lisboa
  • preço 2 de 4
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Talvez um dos mais antigos concessionários na frente praia, o bar-restaurante O Golfinho sofreu uma reestruturação nos últimos anos e, entre todos os serviços que oferece, desde serviço de balcão a estruturas de apoio a banhistas, inclui-se ainda uma escola de surf. Na ementa, destacam-se os petiscos, como camarão frito picante, ameijôas à Bulhão Pato e ceviche de atum. Mas também há peixe e carne na grelha para todos os gostos. Se quiser fazer um evento ou um casamento na praia, também se arranja.

Detalhes

Endereço
Praia da Saúde
Costa da Caparica
2825-412
Horário
Dom-Qui 09.30-19.00, Sex-Sáb 09.30-21.30
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