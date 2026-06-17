A Time Out diz

Talvez um dos mais antigos concessionários na frente praia, o bar-restaurante O Golfinho sofreu uma reestruturação nos últimos anos e, entre todos os serviços que oferece, desde serviço de balcão a estruturas de apoio a banhistas, inclui-se ainda uma escola de surf. Na ementa, destacam-se os petiscos, como camarão frito picante, ameijôas à Bulhão Pato e ceviche de atum. Mas também há peixe e carne na grelha para todos os gostos. Se quiser fazer um evento ou um casamento na praia, também se arranja.