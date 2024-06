Praias naturistas. Dispa-se de preconceitos nestes areais

A Praia da Adiça, também conhecida como Praia da NATO, tem um areal extenso, com cerca de 1,4 km, e a zona legalmente naturista inicia-se 50 metros antes do final do caminho de terra para veículos automóveis. A legalização desta praia para a prática do naturismo em 2015 tornou Almada o primeiro concelho com duas praias naturistas oficiais. À data era mesmo o único, mas agora Odemira faz-lhe concorrência. Mas vamos ao que interessa, que o caminho até lá é um pouco mais complicado. Siga em direção à Fonte da Telha, em Almada, pela Estrada Nacional N377, que atravessa a Mata dos Medos. Quando vir a base militar da NATO, é só parar: há uma zona de terra batida para estacionar o carro — o resto do caminho tem de ser feito a pé. Como está no topo da falésia, tem de seguir para o lado direito, em direcção à mata, e começar a descer. O caminho é um pouco acidentado, mas o trilho está bem marcado e demora entre 10 a 15 minutos.

A não perder: À semelhança do que acontece na Praia da Bela Vista, também aqui costumam acontecer sessões de yoga naturista, de Maio a Outubro. A proposta está incluída no programa Almada em Forma e as aulas, totalmente gratuitas, são organizadas pela Alma Naturista.