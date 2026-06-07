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Lisboa

odeceixe
Fotografia: Arlindo Camacho

Praia de Odeceixe

  • Atracções | Praias
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A praia de Odeceixe é a mais setentrional do Algarve (quer isto dizer que está ali na fronteira com a Costa Alentejana). É banhada, de um lado, pela ribeira de Odeceixe, boa para levar os miúdos, e, do outro, pelo mar, que é costume andar revolto – ao nível das ondas, para surfistas é incrível. Já teve um lugarzinho na lista das sete maravilhas de Portugal, em 2012. A sul da praia, surge uma pequena enseada, a Praia das Adegas, que é praia oficial de naturismo. Em situação de maré cheia, é acessível através de um caminho pedonal que desce pela arriba junto ao miradouro (atenção: trilho íngreme seguido de escadaria de madeira).

COMO CHEGAR
Fácil, fácil: quem vem de norte pela EN120 (Odemira-Aljezur), logo à saída da ponte sobre a ribeira de Seixe e já do lado algarvio, vira à direita. 3 km depois encontra a praia.

Detalhes

Endereço
Praia de Odeceixe
Odemira
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