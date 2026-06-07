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Lisboa

praia da bela vista
Fotografia: Federação Portuguesa de Naturismo | Praia da Bela Vista, em Almada

Praia da Bela Vista / Dezanove

  • Atracções | Praias
  • Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A última praia da Caparica, a da Bela Vista, tem uma zona naturista que começa a 400 metros do restaurante da praia – o acarinhado Casa da Praia, óptimo para fãs de petiscos e comida tradicional portuguesa – e termina a 700 metros da paragem terminal do comboio para norte. Chama-se Dezanove, foi um dos primeiros areais em Portugal a legalizar o naturismo e é também uma das praias gays mais conhecidas da Europa. O engate na mata e nas dunas funciona melhor do que as aplicações para telemóvel.

COMO CHEGAR
Se não sabe como lá chegar, nós explicamos. Na A2, sair para o IC 20 Costa da Caparica, virar à esquerda nos semáforos para a estrada das praias e, no caminho de terra antes da subida, ir até ao último estacionamento. Entretanto, se tudo correr bem, pode ser que o Transpraia volte a circular.

JÁ QUE AQUI ESTÁ
A associação Alma Naturista – conhecida por organizar o Cross Almada Naturista, um evento desportivo que cruza caminhada com naturismo – costuma promover yoga naturista nesta praia.

Detalhes

Endereço
Praia da Bela Vista / Dezanove
Costa da Caparica
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