A Time Out diz

Ninguém conhece a Praia do Meco pelo seu verdadeiro nome – Praia do Moinho de Baixo –, mas toda a gente sabe que esta é a meca do naturismo português desde os anos 70 (oficialmente só desde 1995, quando foi legalizada). Apesar de ser o palco oficial da Légua Nudista de 2013, o extenso areal é também muito concorrido por famílias (até porque as crianças são naturistas por natureza). O único senão é mesmo o mar agitado, com fundões e correntes fortes que exigem atenção redobrada com os mais novos. A praia é ainda famosa pelo Bar do Peixe: o icónico restaurante, que ali operava desde 1992, renasceu em 2024, a poucos metros da morada original após ter sido devorado por um incêndio, em 2021.

ÉPOCA BANDEIRA AZUL

4 de Junho a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR

De Lisboa, siga pela A2 e vire na placa com indicações Sesimbra/Azeitão. Siga a estrada nacional até encontrar placas para a Praia do Moinho de Baixo. Se preferir transportes públicos, é apanhar o autocarro para Sesimbra e depois de Sesimbra para a Aldeia do Meco.