Praia do Malhão

A Time Out diz

Com um parque de estacionamento supimpa e vários miradouros, o Malhão, em Vila Nova de Milfontes, continua bonito como sempre, em boa forma, e sem precisar de qualquer recauchutagem. É verdade que 600 lugares de estacionamento ajudam a organizar a coisa, mas continua a ser uma praia com muito espaço para – não se encontra melhor verbo – espraiar à vontade. E desde 2019 que é também uma praia naturista. A deliberação foi tomada por unanimidade numa sessão da Assembleia Municipal de Odemira, em resultado de um pedido da Federação Portuguesa de Naturismo.

COMO CHEGAR

A partir de Vila Nova de Milfontes, siga cerca de 5 km para norte pela Estrada Nacional (EN 390). Vire à esquerda em direção à costa para a Estrada Municipal (EM 1072), onde seguirá por um caminho de terra batida até aos parques de estacionamento e acessos pedonais em passadiço.