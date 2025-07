As melhores praias a uma hora de Lisboa

Há sempre dias assombrosos na Caparica – e não, não estamos a falar do tempo. Às vezes o trânsito na ponte é de tal ordem que nos faz querer fugir para longe. Para o Meco, por exemplo, porque não? Há algumas praias por onde escolher, com mais ou menos gente. A mais popular é a do Moinho de Baixo (o nome oficial da Praia do Meco), com parques de estacionamento com vários preços (consoante a proximidade da areia) e o famoso Bar do Peixe, onde se recomendam as lapas com manteiga de alho.