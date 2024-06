Há sempre dias assombrosos na Caparica e não estamos a falar do tempo. Às vezes o trânsito logo à saída da ponte é de tal ordem que nos faz querer fugir para bem longe. Para o Meco, porque não. Há várias praias por onde escolher, com mais ou menos gente. A mais popular é a do Moinho de Baixo (o nome oficial da Praia do Meco), com parques de estacionamento com vários preços (consoante a proximidade da areia) e o famoso Bar do Peixe, onde se recomendam as lapas com manteiga de alho. Por estas bandas há vários rituais, como espalhar argila pela pele (na Praia da Tramagueira), o nudismo (mais perto da Praia das Bicas) ou os mergulhos em Alfarim, numa praia selvagem ideal para levar os cães. Dizemos-lhe três praias no Meco que não vai querer perder.

