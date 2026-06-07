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Lisboa

Praia das Bicas

  • Atracções | Praias
  • Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

É a praia ideal para quem se quer despir de preconceitos. E para quem se quer despir, no geral. A sul da Praia do Meco, próxima do parque de campismo Campimeco, e com acesso através de uma longa escadaria de madeira. Mas atenção, como se encontra voltada a ocidente, está mais exposta aos ventos norte e oeste. É uma zona muito apreciada pelos praticantes de surf e bodyboard, devido à ondulação. A vigilância é feita por nadadores salvadores contratados pela Câmara Municipal.

COMO CHEGAR
Siga em direcção ao parque de campismo Campimeco.

Detalhes

Endereço
Praia das Bicas
Costa da Caparica
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