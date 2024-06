As melhores praias em Sintra

As rochas compõem o cenário em seu redor, com o apoio da praia junto a uma encosta escarpada, cortada em rochas calcárias de idade jurássica, mas fique tranquilo que a areia é fina. O resultado é um postal de encher o olho, claro está. Quem gosta de andar à pesca, ficará contente por saber que há muitos peixes à procura de moluscos no lado esquerdo da praia. Se está mais interessado em fazer nudismo, nada tema: a prática é comum na zona norte. Mas a visita só ficará completa depois de admirar a Pedra de Alvidrar e as grutas.

COMO CHEGAR: A N247 vale por si só: uma estrada que serpenteia a Serra de Sintra, muitas vezes com vista para o mar. Uma vez na vila de Almoçageme, basta seguir as indicações para a praia da Adraga.

JÁ QUE AQUI ESTÁ: Parte do encanto do restaurante da Adraga reside na simplicidade e descontracção do sítio. Afinal, o que importa é o peixe e o marisco frescos, algum apanhado ali perto, onde as águas são frias e agitadas, e grelhado por quem entende da matéria. Guarde espaço para as sobremesas.