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Praia da Samarra
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Praia da Samarra

  • Atracções | Praias
  • Sintra
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A Time Out diz

Segredo bem escondido na costa de Sintra, situa-se numa enseada estreita virada a Noroeste, formada por uma acentuada reentrância na falésia. Depois de uma descida quase a pique, a deslumbrante beleza da Praia da Samarra não nos deixa retomar o fôlego. O areal é pequeno, mas o local é único, rodeado de arribas onde pode encontrar a planta silvestre cravo-romano, exclusiva da região. É um autêntico paraíso para os veraneantes mais solitários e para os amantes da natureza quase virgem, onde o barulho dos banhistas é substituído pelas ondas a bater nas rochas.

COMO CHEGAR: Parte do Parque Natural Sintra-Cascais, encontra-se a Norte, a menos de meia hora de carro da Ericeira. Se estiver em Lisboa, conduza até São João das Lampas, passe pelo Parque Multiusos, onde pode parar para um piquenique, e siga caminho até chegar à Estrada da Samarra. Não há muito que enganar: peça ajuda ao GPS.

Detalhes

Endereço
Caminho do Castelo 19
São João das Lampas
2705-735
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