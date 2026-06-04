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Lisboa

Praia do Magoito
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Praia do Magoito

  • Atracções | Praias
  • Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Se o bronzeado continua no top das suas prioridades, encaminhe-se para um terreno fértil em iodo. A Praia do Magoito é um dos spots privilegiados para conseguir a tonalidade mais desejada. Formado num vale escavado pela Ribeira da Marta, distingue-se também pelo extenso areal e o contraste entre a ampla faixa de areia e as ribas envolventes. As dunas, essas, estão classificadas como geomonumento – os vestígios arqueológicos remontam ao Paleolítico –, e no mar, as ondas convidam os surfistas e bodyboarders. Com bons acessos e infraestruturas, é uma praia muito apreciada ao longo do ano e o acesso é feito por uma rampa, permitindo visitas de pessoas com mobilizada reduzida.

ÉPOCA DA BANDEIRA AZUL: 30 de Maio a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR: Para lá chegar a partir da Ericeira, deve virar na Terrugem em direcção ao Magoito.

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