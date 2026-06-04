Praia de São Julião

A Time Out diz

A dez minutos da Ericeira, esta praia é um curioso caso de duas jurisdições. Metade do areal pertence à câmara de Mafra, a outra metade à de Sintra, até os sacos do lixo são diferentes. O destino é óptimo para caminhar na maré baixa e cada vez oferece mais estacionamento. Mas atenção, o cenário é para duros. Não estranhe se encontrar água gelada, frio e vento. Apesar disso, durante a época balnear tem todos os apoios de que precisa, incluindo nadador salvador e bares. É também um éden para surfistas e adeptos de caminhadas, servindo de ponto de partida ou de passagem para trilhos moderados na natureza, como o percurso que leva à cascata da Ribeira da Mansa.

ÉPOCA DA BANDEIRA AZUL: 30 de Maio a 13 de Setembro.

COMO CHEGAR: Situada a sul da Ericeira, o acesso faz-se por Assafora, pela Estrada de São Julião.