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Há nomes que enganam e este é um deles. A Praia Pequena do Rodízio, vizinha da Praia Grande, é menos pequena do que anuncia ao mundo, e mais abrigada, sinónimo de mais valia quando o vento se intromete no seu dia de boa vida. Pescadores desportivos e fãs de desportos aquáticos chamam-lhe um figo. Mas atenção: acarreta risco de deslizamentos de terreno, devido às fracas características geotécnicas dos terrenos, compostos sobretudo por calcários margosos. Palavras grandes e feias, bem sabemos, mas a vista compensa tudo. Ao longo da arriba existe um passeio de circulação pedonal (350 m2), com três zonas de estadia e contemplação.
COMO CHEGAR: Suba a serra até Colares e siga as indicações para a Praia Grande. Quando chegar ao cruzamento onde pode escolher entre a Praia Grande e a Praia das e a Praia das Maçãs, vire para a esquerda. Se quiser ficar pela Praia Pequena, deve virar logo na primeira estrada à direita, onde está a indicação de Rua da Praia Pequena.
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Discover Time Out original video