As melhores praias da Arrábida

É a praia de infância de muita gente e uma das poucas na Arrábida com Bandeira Azul – a época arranca a 4 de Junho e prolonga-se até 15 de Setembro. Apesar do diminutivo, tem o areal mais extenso entre Setúbal e Sesimbra e um banco de areia que cresce mar adentro e cria uma enseada tranquila, ideal para deixar os gaiatos à solta. Estamos à boca do Sado, por isso a água costuma estar um grau ou dois acima das praias seguintes. Já para não falar que tem como cenário a belissíma Serra da Arrábida e está perto de uma zona arborizada nas margens da ribeira que ali desagua e que é perfeita para piqueniques.

COMO CHEGAR: Não tem nada que enganar, siga a estrada da Serra a partir de Setúbal e é sempre em frente. Há autocarros a partir das estações rodoviárias de Setúbal.